Пожар в жилом доме под Москвой локализовали

МЧС сообщило о локализации пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске

Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

Пожар в жилом доме в подмосковном Красногорске локализовали на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

О ЧП стало известно ранее 28 августа. Сначала площадь пожара составляла 300 квадратных метров, но позднее увеличилась до тысячи. 30 человек эвакуировали.

Ставшая очевидцем пожара жительница Красногорска Анастасия рассказала, что пламя было очень сильное, но его потушили за считаные минуты.

В сети также публиковали видео, на котором виден столб густого черного дыма, поднимающийся над зданием.