НАСА отложило запуск миссии Psyche к астероиду на неделю

НАСА отложило запуск автоматической межпланетной станции (АМС) Psyche, предназначенная для исследования астероида 16 Психея, на неделю. Об этом сообщает SpaceNews.

В настоящее время миссию Psyche планируется отправить в космос 12 октября. Резервное окно — до 25 октября. Причины переноса старта связаны с необходимостью обновления конфигурации двигателей АМС, которые, как показали исследования, должны работать при более высоких температурах, чем планировалось ранее.

До этого в НАСА утверждали, что миссия будет запущена на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy с космодрома в американском штате Флорида в период с 5 по 25 октября.

В рамках программы Psyche планируется изучить металлический астероид 16 Психея, структура которого напоминает ядро планеты вроде Марса. На орбиту вокруг астероида, диаметр которого превышает 250 километров, АМС должна выйти в 2029 году.

Ожидается, что рядом с 16 Психея станция будет находиться около 21 месяца. За это время планируется изучить магнитное и гравитационное поля объекта, а также исследовать его химический состав и особенности строения.