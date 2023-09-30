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14:24, 30 сентября 2023Россия

Глава Херсонской области рассказал о госпитализации после покушения

Сальдо заявил о попытке покушения на него за счет боевого отравляющего вещества

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о госпитализации после покушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Таврия».

По его словам, в августе прошлого года его попытались отравить боевым отравляющим веществом и это достигло определенного успеха. «Я пробыл более двух недель между небом и землей, но потом открыл глаза и первый вопрос, который задал врачу: "Почему вы меня не разбудили?», — сообщил он.

Кроме того, губернатор Херсонской области уточнил, что к преступлению был причастен человек из его близкого окружения, с которым он работал долгие годы. «Ему удалось совершить отравление, которого я не ожидал», — отметил он, добавив, что злоумышленник по-прежнему не понес юридического наказания.

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При этом он заявил, что на его жизнь покушались несколько раз. «Покушение было не одно, и большей частью они не имели успехов, сами же жители говорили, где заложены взрывные устройства. К сожалению, наши товарищи некоторые ушли из жизни и получили ранения от таких террористических актов», — высказался Сальдо в интервью.

Ранее Сальдо сообщил о завершении интеграции Херсонской области. По его словам, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти РФ продолжат до начала 2026 года.

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