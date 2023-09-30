На автора блога «Дневник Хача» подали иск за оскорбление русского мира

На YouTube-блогера Сардарова подали иск в суд за оскорбление русского мира

На блогера Амирана Сардарова, известного в сети как автор канала «Дневник Хача» на YouTube, подали коллективный иск за оскорбление русского мира. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, иск подала религиозная группа «Братство Морозов-Златоуст». Участники этого объединения усмотрели в видео Сардарова использование мата в общественных местах. По их мнению, такое поведение оскорбляет человеческое достоинство и репутацию богатого русского языка, а также репутацию русского мира и культуры.

Mash уточняет, что заседание по делу Сардарова назначено на 3 октября в Замоскворецком суде Москвы. Глава «Братства» заявил, что блогер демонстрирует явное неуважение к обществу и закону, а также оказывает плохое влияние на детей. Он требует присудить ютуберу штраф в 10 миллионов рублей.

Осенью 2020 года Сардаров объявил, что переехал в США и теперь живет в Лос-Анджелесе. Тогда он посетовал на серьезные траты в Америке и выразил уверенность в том, что высокого уровня жизни в этой стране сложно достигнуть. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию.

