Военный эксперт из Германии Гади предрек спад контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Франц Штефан Гади прокомментировал ход конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с изданием Spiegel.

Гади предрек спад контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предположил, что украинские военные уменьшат число артиллерийских выстрелов, а также их темп. По его словам, операция Киева приближается к кульминационному моменту, после которого ВСУ не смогут эффективно атаковать.

Эксперт из Германии добавил, что украинская армия не достигла тактического прорыва. По его мнению, для проведения успешных атак ВСУ следует мобилизовать все свои резервы. Однако украинская армия серьезно истощена на фоне военных действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал трудности контрнаступления ВСУ и отметил, что оно проходит медленно. Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал армии Марк Милли также сообщал, что Киев не сможет добиться быстрого успеха в контрнаступлении.