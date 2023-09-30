Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
3:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Рубин
0:2
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Северсталь
0:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
0:1
Завершен
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|7-й тур
ЦСКА
1:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
20:34, 30 сентября 2023Спорт

39-летняя российская теннисистка выиграла турнир в парном разряде

Россиянка Звонарева в паре с немкой Зигемунд выиграла турнир WTA в Нинбо

Фото: Robert Prange / Getty Images

Российская теннисистка Вера Звонарева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо (Китай) в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Звонарева играла в паре с немкой Лаурой Зигемунд. Они оказались сильнее китайского дуэта Го Ханьюй и Цзян Синьюй. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 10:5. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.

39-летняя россиянка завоевала 14-й парный титул WTA в карьере и второй в текущем сезоне. Ранее вместе с Зигемунд она победили на турнире в Вашингтоне.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Китай сократил поставки дронов на Украину

    На Украине возмутились неспособностью ВСУ взять Токмак

    В Госдуме заявили о необходимости вернуть ряд подконтрольных Киеву областей

    Житель города в приграничном российском регионе получил ранение после атаки БПЛА

    В США рассказали о судьбе Зеленского к моменту капитуляции Киева

    ЦСКА обыграл «Балтику» в матче РПЛ

    Десятки женщин в сари станцевали в центре Москвы и попали на видео

    45-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа

    39-летняя российская теннисистка выиграла турнир в парном разряде

    Президент Сербии оценил возможность вторжения в Косово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости