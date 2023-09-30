39-летняя российская теннисистка выиграла турнир в парном разряде

Россиянка Звонарева в паре с немкой Зигемунд выиграла турнир WTA в Нинбо

Российская теннисистка Вера Звонарева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо (Китай) в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Звонарева играла в паре с немкой Лаурой Зигемунд. Они оказались сильнее китайского дуэта Го Ханьюй и Цзян Синьюй. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 10:5. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.

39-летняя россиянка завоевала 14-й парный титул WTA в карьере и второй в текущем сезоне. Ранее вместе с Зигемунд она победили на турнире в Вашингтоне.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.