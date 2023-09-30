45-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа

Российская актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность напротив зеркала в лифте. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость снялась в черном плаще и брюках, дополнив свой образ небольшой сумкой в тон на длинном ремешке. При этом на фото видно, что на лице звезды отсутствует макияж. Так, она продемонстрировала косметические дефекты в виде мимических морщин в области лба, губ и носа.

Кроме того, Толкалина распустила длинные волосы, завитые в легкие локоны. Помимо этого, от аксессуаров она отказалась.

Ранее в сентябре Любовь Толкалина снялась топлес. На размещенном фото артистка предстала напротив зеркала с обнаженной грудью, которую она прикрывала руками. Помимо этого, звезда присела на диван и накинула полотенце на область бедер, демонстрируя оголенные ноги.