Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:43, 30 сентября 2023Ценности

45-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа

Скриншот: @tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность напротив зеркала в лифте. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость снялась в черном плаще и брюках, дополнив свой образ небольшой сумкой в тон на длинном ремешке. При этом на фото видно, что на лице звезды отсутствует макияж. Так, она продемонстрировала косметические дефекты в виде мимических морщин в области лба, губ и носа.

Кроме того, Толкалина распустила длинные волосы, завитые в легкие локоны. Помимо этого, от аксессуаров она отказалась.

Ранее в сентябре Любовь Толкалина снялась топлес. На размещенном фото артистка предстала напротив зеркала с обнаженной грудью, которую она прикрывала руками. Помимо этого, звезда присела на диван и накинула полотенце на область бедер, демонстрируя оголенные ноги.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Китай сократил поставки дронов на Украину

    На Украине возмутились неспособностью ВСУ взять Токмак

    В Госдуме заявили о необходимости вернуть ряд подконтрольных Киеву областей

    Житель города в приграничном российском регионе получил ранение после атаки БПЛА

    В США рассказали о судьбе Зеленского к моменту капитуляции Киева

    ЦСКА обыграл «Балтику» в матче РПЛ

    Десятки женщин в сари станцевали в центре Москвы и попали на видео

    45-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа

    39-летняя российская теннисистка выиграла турнир в парном разряде

    Президент Сербии оценил возможность вторжения в Косово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости