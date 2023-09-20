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11:43, 20 сентября 2023Ценности

45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

Кадр: @tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина снялась топлес на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 45-летняя артистка предстала напротив зеркала с обнаженной грудью, которую она прикрывала руками. Помимо этого, звезда присела на диван и накинула полотенце на область бедер, демонстрируя оголенные ноги.

Кроме того, на снимке видно, что знаменитость отказалась от косметических средств на лице. При этом она собрала мокрые волосы с помощью полотенца.

Ранее в сентябре Толкалина показала естественную внешность на камеру. Так, знаменитость предстала напротив зеркала без макияжа и одежды. При этом звезда распустила волосы, которые были завиты в легкие локоны.

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    Екатерина Ештокина
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