В CNN объяснили планы Украины потратить полтора миллиарда долларов на ракеты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах Украины потратить полтора миллиарда долларов на ракеты и дроны для нанесения ударов по целям на российской территории. Его заявление объяснили в CNN.

По словам Шмыгаля, правительство Украины намерено потратить упомянутую сумму на производство военной техники. При этом уточняется, что это в семь раз больше, чем в минувшем году.

«Эти планы возникли в связи с тем, что Киев использует ракеты и беспилотники отечественного производства для нанесения ударов по целям на российской земле, за пределами линии фронта», — говорится в материале.

Ранее в США спрогнозировали присоединение к России еще пяти регионов Украины. Конфликт не закончится, пока Россия не присоединит к себе еще пять регионов бывшей советской республики, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.