В США спрогнозировали присоединение к России еще пяти регионов Украины

Экс-разведчик США Риттер: РФ присоединит к себе еще пять областей Украины

Конфликт на Украине не закончится, пока Россия не присоединит к себе еще пять регионов бывшей советской республики. Об этом заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

По его словам, к ним относятся Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская и Сумская области.

Риттер добавил, что освобождение Российской армией этих территорий будет происходить параллельно с уничтожением остатков Вооруженных сил Украины. При этом республику ждет разделение по принципу «плана Моргентау», а также свержение правительства Зеленского, спрогнозировал эксперт.

План Моргентау — программа послевоенного разделения Германии, предусматривавшая также переход ключевых производственных районов под международный контроль и ликвидацию тяжелой промышленности. План был предложен министром финансов США Генри Моргентау в сентябре 1944 года, однако так и не был реализован до конца.