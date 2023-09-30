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12:30, 30 сентября 2023Наука и техника

Российский военный назвал уязвимое место украинских РСЗО «Ураган»

Военный Дандыкин: снаряды украинских РСЗО «Ураган» легко сбиваются системами ПВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ) легко сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал уязвимое место РСЗО «Ураган».

«Это реактивная система залпового огня крупного калибра. Дальность у советского "Урагана", который и находится на вооружении Украины, где-то 40 километров. Снаряды этого РСЗО достаточно мощные — 240 миллиметров. Но в силу того, что они такого калибра, они сбиваются средствами противовоздушной обороны. Это и происходит», — рассказал Дандыкин.

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22 августа 2023

Ранее российские войска ПВО пресекли попытку обстрела территории России ракетами реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны ВСУ.

Инцидент произошел 30 сентября около 03:45 по Москве. Дежурные средства ПВО зафиксировали пролет девяти снарядов в Белгородской области. Все они были уничтожены в воздухе.

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