Российский военный назвал уязвимое место украинских РСЗО «Ураган»

Военный Дандыкин: снаряды украинских РСЗО «Ураган» легко сбиваются системами ПВО

Снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ) легко сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал уязвимое место РСЗО «Ураган».

«Это реактивная система залпового огня крупного калибра. Дальность у советского "Урагана", который и находится на вооружении Украины, где-то 40 километров. Снаряды этого РСЗО достаточно мощные — 240 миллиметров. Но в силу того, что они такого калибра, они сбиваются средствами противовоздушной обороны. Это и происходит», — рассказал Дандыкин.

Ранее российские войска ПВО пресекли попытку обстрела территории России ракетами реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны ВСУ.

Инцидент произошел 30 сентября около 03:45 по Москве. Дежурные средства ПВО зафиксировали пролет девяти снарядов в Белгородской области. Все они были уничтожены в воздухе.

