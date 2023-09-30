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18:56, 30 сентября 2023Россия

Бойцы отряда «Викинг» уничтожили дроном солдат ВСУ в блиндаже под Артемовском

Возле Артемовска бойцы отряда «Викинг» уничтожили дроном солдат ВСУ в блиндаже

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Под Артемовском бойцы отряда специального назначения «Викинг» обнаружили укрепленные позиции подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили с помощью дрона-камикадзе блиндаж с украинскими солдатами. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает РИА Новости.

Ранее в сентябре сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дальности более 80 километров. БПЛА с барражирующим боеприпасом смог попасть в кабину самолета на украинском аэродроме в тылу противника.

Также сообщалось, что в будущем дальность полета российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» может превысить показатель в районе 70-80 километров.

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    Игорь Дмитров
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