Российский хоккеист спровоцировал массовую драку в предсезонном матче НХЛ

Россиянин Воронков спровоцировал массовую драку в предсезонном матче НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков спровоцировал массовую драку в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрс». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Форвард в конце второго периода после свистка задел голкипера «Сейбрс» Девона Леви, после чего тот упал. Одноклубники вратаря встали на его защиту, началась массовая драка.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Баффало». Воронков не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».