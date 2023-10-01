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11:39, 1 октября 2023Спорт

Российский хоккеист спровоцировал массовую драку в предсезонном матче НХЛ

Россиянин Воронков спровоцировал массовую драку в предсезонном матче НХЛ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков спровоцировал массовую драку в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрс». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Форвард в конце второго периода после свистка задел голкипера «Сейбрс» Девона Леви, после чего тот упал. Одноклубники вратаря встали на его защиту, началась массовая драка.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Баффало». Воронков не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

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    Алексей Гусев
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