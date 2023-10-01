«Вам будет стыдно, что губите невиновного». Кто стоит за самыми громкими судебными ошибками в истории СССР и России?

Житель Башкирии, 86-летний Фатхулла Исхаков, который отсидел 13 лет на советской зоне за чужое преступление, получил в качестве компенсации морального вреда рекордную сумму 31 миллион рублей. Исхаков попал за решетку в далеком 1959 году, а затем, освободившись, больше полувека сражался с судебной системой за свое честное имя.

История Фатхуллы Исхакова, к сожалению, далеко не единственный случай доказанной судебной ошибки в истории СССР и России: ни в чем не повинные люди провели за решеткой многие годы, прежде чем в отношении них была восстановлена справедливость. Причем для некоторых осужденных пересмотр приговора стал, увы, посмертным, поскольку к тому моменту их уже успели расстрелять. Истории самых резонансных судебных ошибок в истории СССР и России вспомнила «Лента.ру».

1959 год. 15 лет колонии за кровь на куртке

В мае 1959 года в деревне Большие Каркалы (Миякинский район Башкирской АССР) неизвестный проник в дом Сабиры Рахматуллиной, где в тот момент находилась она сама, ее 22-летняя дочь Марьям и подруга дочери Асия. Преступник порезал спящим женщинам лица, но спросонья и с перепугу разглядеть его они не успели.

Подозрение пало на соседа Рахматуллиных, 22-летнего Фатхуллу Исхакова — к нему бросилась за помощью окровавленная Марьям, оставив следы крови на куртке молодого человека. Именно эти следы стали главной уликой против Исхакова, которому тут же припомнили судимость за кражу меда двухлетней давности.

Главным свидетелем обвинения по делу о краже был соучастник преступления — брат Марьям, и следствие предположило, что Фатхулла решил спустя два года отомстить соседям. Отчасти версию следствия подтвердили четверо деревенских хулиганов, которые якобы видели, как в роковую ночь Исхаков заходил к Рахматуллиным. Позже выяснилось, что они оговорили односельчанина.

Чтобы получить от Фатхуллы признание, его жестоко били — дубинками, стульями и рукоятью пистолета по голове. Несмотря на ряд нестыковок, суд приговорил Исхакова к 15 годам лишения свободы, из которых он отсидел 13, а затем вышел по УДО. За это время не стало его жены, матери и отца. Фатхулла хотел восстановить свое честное имя, но все его старания долгое время оставались тщетными.

Фатхулла Исхаков в молодости Кадр: Mash Paradox / YouTube

Настоящий преступник нашелся лишь в 2013 году — им оказался отвергнутый поклонник Марьям Наиль Саитбатталов, который в отместку решил изуродовать девушку. Исхакова реабилитировали, но на этом он не остановился и подал иск на возмещение морального вреда в размере 450 миллионов рублей.

Я невозможные условия прошел — дайте мне человеческие условия. Я ад прошел, сейчас мне в раю надо жить Фатхулла Исхаков

Суд удовлетворил требования Исхакова лишь частично, обязав государство выплатить ему 31 миллион рублей. Эта компенсация стала рекордной из тех, что когда-либо выплачивали в СССР и России потерпевшим по делам о судебных ошибках.

Эксклюзивное интервью «Ленты.ру» с Фатхуллой Исхаковым можно прочитать здесь.

1983 год. Расстрел за Чикатило

В конце 1978 года в городе Шахты (Ростовская область) пропала девятилетняя девочка Лена Закотнова. Через пару дней тело ребенка с завязанными ее же шарфом глазами нашли на окраине города, под мостом через речку Грушевку. При этом преступник перед расправой изнасиловал девочку.

Нашлись свидетели, которые видели Закотнову в роковой день в компании пожилого человека, но в итоге главным подозреваемым стал 24-летний местный житель Александр Кравченко, ранее судимый за изнасилование десятилетней девочки. После первого задержания его отпустили из-за показаний беременной жены и подруги семьи.

Александр Кравченко Фото: из материалов уголовного дела

Те подтвердили, что в момент пропажи Закотновой Кравченко находился дома. Но вскоре после этого он вновь попал в милицию — в конце января 1979 года украл вещи у соседа. Вместе с ним в отдел доставили и его жену, которой стали угрожать заведением дела о соучастии в расправе над Закотновой.

Испуганная женщина отказалась от своих показаний, позже ее примеру последовала и подруга — так Кравченко остался без алиби. Под давлением следствия он признался в расправе над Закотновой, 1 марта отказался от этих показаний, но позже вновь сознался в преступлении.

На суде Александр сначала уверял всех в своей невиновности, а затем стал каяться

В августе 1979 года его приговорили к высшей мере наказания, но адвокаты сумели добиться возвращения дела на доследование — в декабре 1980 года приговор Кравченко отменили. Теперь ему предстояло лишь отсидеть 15 лет за кражу, но в дело вмешались родственники Закотновой.

Они добились нового пересмотра дела: Александра вновь приговорили к высшей мере и расстреляли в июле 1983 года. Его реабилитировали позже — уже после задержания знаменитого маньяка Андрея Чикатило, который, среди прочего, признался и в расправе над Леной Закотновой.

Наступит день и час, и вам будет стыдно за то, что вы губите меня, невиновного человека, оставляя моего ребенка без отца из прошения о помиловании Александра Кравченко

2001 год. 10 лет колонии за отпечатки на тумбочке

В конце 1999 года в своей постели без признаков жизни нашли предпринимательницу Марину Федотову из Новосибирска. Неизвестный несколько раз ударил женщину топором по голове — травмы оказались летальными. Некоторое время спустя в преступлении заподозрили Евгения Лукина, шофера компаньона Федотовой Евгения Гилева.

Главной уликой против Лукина стали его отпечатки на мебели в комнате Федотовой. Шофер утверждал, что лишь поправил криво стоящую тумбочку, когда вместе с Гилевым по звонку родственников предпринимательницы приехал в ее квартиру. Но ему не поверили — сыграло роль и то, что утром рокового дня у него возник рабочий конфликт с Федотовой.

Евгений Лукин (слева) с адвокатом Александром Семиненко Фото: Ксения Лысенко / газета «Молодость Сибири»

Шофера доставили в отдел милиции, где к нему применили силу. По словам близких Лукина, которые ездили к нему на свидание, задержанный был в синяках и с выбитыми зубами, а у следствия вскоре появился протокол его чистосердечного признания. Расследование шло два года: в конце декабря 2001 года Евгений получил десять лет колонии строгого режима.

Тут, наверное, больше не вина следствия, а суда, который, не разобравшись, плюнул на все разбирательство Евгений Лукин

На зоне Лукин провел около двух лет в камере с особо опасными заключенными, прежде чем нашлись причастные к расправе над Федотовой — ими оказались участники банды бывшего милиционера Владимира Большинскова по прозвищу Большевик. Они проникли в квартиру предпринимательницы, увидев ее объявление о продаже дорогой мебели.

В 2004 году Евгения Лукина оправдали и освободили: его страдания и вред, причиненный его здоровью, суд оценил в миллион рублей компенсации.

2001 год. 15 лет колонии за звонок неизвестного

В мае 2001 года жителя Альметьевска (Татарстан) Евгения Веденина обвинили в ликвидации главы службы безопасности «Татнефти» Александра Калякина. По словам Веденина, сотрудники правоохранительных органов ворвались к нему домой, когда он спал, доставили в отдел милиции и подвергли жестоким пыткам.

Часа два лупили. Потом поняли, что я ничего не чувствую. И тогда завели мою жену. Начальник разорвал на ней кофточку и лифчик и говорит мне: «Или ты пишешь, или мы ее всем отделом». Я вырубился

Евгений Веденин

Следствие не смутило, что у Веденина было железное алиби: в момент расстрела Калякина его не было дома всего 15 минут. За это время он физически не мог добраться до места преступления, открыть огонь по потерпевшему, а затем вернуться домой. Роковыми для Евгения стали показания вдовы Калякина.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Она сообщила, что незадолго до расправы ее мужу звонил мужчина, который представился Евгением Ведениным. Он якобы просил Калякина устроить его на работу, а после отказа пообещал выпустить в Александра шесть пуль — именно столько огнестрельных ранений на его теле и насчитали судмедэксперты.

В итоге в 2001 году Веденина приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Но осужденного спас случай: в 2004 году в Санкт-Петербурге задержали банду, один из участников которой признался в ликвидации Калякина — его слова нашли подтверждение в ходе следствия. После этого, отсидев четыре года, Веденин вышел на свободу. За судебную ошибку ему удалось отсудить у государства три миллиона рублей.

2002 год. 8 лет колонии за подозрения прохожих

В конце января 2002 года житель Красноярска Валерий Шерстобитов поздно ночью возвращался домой после работы. На остановке он увидел десятилетнего психически больного мальчика, который не мог назвать свой адрес и объяснить, как он оказался один на улице. Единственное, что Шерстобитов смог понять, — ребенок был очень голоден.

Фото: Darra7 / Shutterstock / Fotodom

Поэтому Валерий решил отвести мальчика к другу семьи, живущему неподалеку, и накормить. Однако этому помешали две случайные прохожие, которые приняли Шерстобитова за педофила. Женщины подняли шум, на место приехал наряд милиции, и вскоре Валерий оказался в Кировском РОВД, где у него под пытками стали выбивать признательные показания.

Я начал писать из-за того, что было уже невмоготу. У меня было чувство, что меня сейчас забьют до смерти, увезут и похоронят где-нибудь на пустыре или в Енисее утопят Валерий Шерстобитов

На одежде мальчика эксперты нашли ворсинки от одежды Евгения, а сам ребенок якобы выдал обличающий мужчину рассказ — причем логичный и связный, что противоречило его психическому заболеванию. На этих показаниях и строилась линия обвинения.

Несмотря на отсутствие прямых улик, Шерстобитов был признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и в апреле 2002 года получил восемь лет лишения свободы. Лишь в 2007 году, после третьего судебного разбирательства, его признали невиновным. Позже ему присудили компенсацию в 700 тысяч рублей.

2006 год. 15 лет колонии за нападение собутыльника

26 августа 2006 года в бытовке на территории механического завода (Дмитровский район Подмосковья) собрались трое рабочих — белорусы Сергей Хитрик и Вячеслав Белевич, а также их коллега, житель Подольска Василий Хилецкий. Компания устроила застолье, а когда спиртное закончилось, Хитрик и Хилецкий отправились за добавкой.

Однако с алкоголем в бытовку вернулся лишь Хитрик — Хилецкий на обратном пути решил присоединиться к пикнику на опушке леса, который устроила влюбленная пара, сотрудники местной строительной фирмы Виктор Шароваров и Галина Гошовская. Покончив со спиртным, Хитрик и Белевич уснули, а проснулись уже в наручниках.

Вячеслав Белевич (слева) и Сергей Хитрик Кадр: страница «Воронежская городская коллегия адвокатов» во ВКонтакте

Они с ужасом узнали, что их обвиняют в расправе над Гошовской и покушении на Шароварова. Оба рабочих отрицали вину и заявляли, что сотрудники правоохранительных органов выбивают из них признательные показания. Хитрик не выдержал давления, сознался в преступлении и в том же 2006 году получил 15 лет лишения свободы.

А Белевич, который продолжал настаивать на своей невиновности, получил на полгода больше. Правда вскрылась лишь через три года — за это время Хитрик заболел туберкулезом, а Белевич перенес инсульт.

Как оказалось, на Шароварова и Гошовскую напал собутыльник осужденных Хилецкий

Чтобы отвести от себя подозрение, преступник в окровавленной одежде бросился в отделение милиции и оговорил Хитрика с Белецким — он сказал, что якобы узнал об их плане расправиться с Шароваровым и Гошовской, за что едва не поплатился своей жизнью.

При этом расследование дела велось так халатно, что выжившего Шароварова даже не допросили в первое время, а презерватив, найденный с телом Гошовской, не отправили на экспертизу (Хилецкий изнасиловал ее перед расправой).

В 2009 году Хилецкого задержали за новое преступление: он лишил жизни 55-летнюю жительницу Подольска и ее 25-летнюю дочь

Следователи подняли старые материалы — и генетическая экспертиза, которую почему-то «забыли» провести в 2006 году, подтвердила причастность Хилецкого к нападению на Шароварова и Гошовскую. Осенью 2011 года Хитрика и Белевича оправдали и освободили: им назначили компенсации в 800 и 600 тысяч рублей соответственно.

2019 год. Полгода колонии за ложь сводного брата

5 июня 2019 года на Гвардейской улице в Саратове по подозрению в хранении наркотиков задержали 26-летнего Александра Студентова. Молодого человека доставили в отдел, где он выдал себя за своего приемного брата Дмитрия Рубинштейна — тот, потеряв мать, с восьми лет воспитывался в семье Студентовых.

23 июля Студентова, назвавшегося Рубинштейном, доставили к следователю, майору Тахиру Гюльахмедову. Один из сотрудников правоохранительных органов узнал задержанного и сообщил Гюльахмедову, что он не тот, за кого себя выдает. Однако следователь не обратил на это никакого внимания: чтобы быстрее закрыть дело, он даже устранил противоречия в протоколе первого допроса Студентова.

Освобождение Дмитрия Рубинштейна Кадр: Видеоканал ИА «Взгляд-инфо» / YouTube

Молодого человека осудили в августе 2019 года: по словам Дмитрия Рубинштейна, в то время его документы находились у приемной матери, которая обещала помочь с оформлением сиротской квартиры. Учитывая безупречную биографию приемного брата, Студентову дали условный срок. При этом Рубинштейн даже не догадывался о своей судимости.

Возможно, он даже не узнал бы о ней, но однажды осужденный Студентов перестал отмечаться в полиции — и тогда удивленного Рубинштейна вызвали в отдел.

Мне пообещали, что быстро разберутся. Сначала меня увезли в СИЗО, а оттуда этапировали в колонию Дмитрий Рубинштейн

Добиваться справедливости Рубинштейну пришлось около полугода. В конце концов он вышел на свободу и получил компенсацию в два миллиона рублей. Александра Студентова приговорили к пяти годам лишения свободы, а следователь Тахир Гюльахмедов получил пять с половиной лет колонии по статье 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») УК РФ.

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