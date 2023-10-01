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14:51, 1 октября 2023Мир

Сунак разъяснил планы по отправке британских инструкторов на Украину

Сунак: британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине

Фото: Alastair Grant / Pool / Getty Images

Планы по отправке британских инструкторов на Украину касаются долгосрочного сотрудничества после окончания текущего конфликта, объяснил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире Sky News.

«Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте», — сказал он. Премьер также пояснил, что слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса об отправке британских инструкторов на Украину касались «долгосрочной перспективы» и были искажены.

«То, что мы делаем, — это обучаем украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании», — отметил Сунак.

Ранее Шаппс рассказал, что страна впервые разместит свои войска на Украине. Глава оборонного ведомства заявил, что провел переговоры с военным руководством, в ходе которых обсудил возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Британии на Украину.

Комментируя это, советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин указал, что подготовка солдат Вооруженных сил Украины британскими инструкторами, если и будет организована, не принесет результатов.

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    Алина Гончарова
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