Полковник Матвийчук назвал пехоту решающим фактором в конфликте с Украиной

Решающим фактором во время специальной военной операции (СВО) на территории Украины могут стать действия пехоты, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что именно эти силы смогут переломить положение дел на фронте.

«Ход конфликта переламывают наши солдаты и офицеры, пехота, которая на поле боя. Разгром на поле боя — это [фактор], потом предопределяющий дальнейшие политические и дипломатические действия», — сказал он.

По мнению Анатолия Матвийчука, силы пехоты важнее, чем те или иные виды вооружения в зоне боевых действий.

1 октября посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова сообщила, что у Киева останутся возможности после приостановки военной помощи США. «Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее», — объяснила она. Дипломат отметила, что Вашингтон не заложил в бюджет деньги для помощи Киеву лишь на 45 дней, а Конгресс и администрация США позаботились, чтобы «средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными».

Президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входит помощь Украине. Документ одобрен Конгрессом.