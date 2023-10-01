«Факел» победил «Сочи» в матче аутсайдеров РПЛ

«Факел» на своем поле обыграл «Сочи» со счетом 2:0 в матче десятого тура РПЛ

«Факел» победил «Сочи» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Первым ворота соперников на своем поле поразил Евгений Марков, реализовавший пенальти на 43-й минуте. Увеличил преимущество «Факела» Вячеслав Якимов.

Обе команды остаются в числе аутсайдеров чемпионата. Благодаря победе «Факел» набрал восемь очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Сочи», потерпевшие пятое поражение подряд, с шестью очками опустились на последнее 16-е место.