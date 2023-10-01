Российская теннисистка выиграла турнир WTA в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир WTA в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира категории WTA 500 россиянка оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, занимающей четвертую строку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты.

26-летняя Кудерметова — 19-я ракетка мира — второй раз в карьере выиграла трофей в одиночном разряде WTA. Первый титул она завоевала в 2021 году в американском Чарльстоне.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.