В Госдуме предложили новые меры поддержки для отцов-одиночек

Депутат Бессараб: отцам-одиночкам нужно право на профессиональное образование

Отцам-одиночкам или мужчинам в отпуске по уходу за ребенком стоит предоставить возможность получать профессиональное образование по государственной программе наравне с женщинами. Такую идею в беседе с «Лентой.ру» предложила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Новые меры поддержки

«Сегодня достаточно быстро меняется конъюнктура на рынке труда, быстро меняется спрос. Когда молодая женщина или мужчина находится в отпуске по уходу за ребенком, они теряют свои профессиональные качества», — сказала депутат.

Было бы здорово, если бы наравне с женщинами мужчины, которые осуществляют уход за ребенком, а тем более мужчины, являющиеся отцами-одиночками, могли бы получить профессиональное образование и стать востребованными на рынке труда. Это бы помогло им в дальнейшем обеспечивать свою семью. Думаю, в любом случае необходима соответствующая поддержка Светлана Бессараб депутат Госдумы

Получить бесплатное профессиональное образование в рамках национального проекта «Демография» может любая женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Такая возможность есть также у неработающих мам с детьми дошкольного возраста. Обучение по различным программам проходит по всей стране на базе вузов и колледжей, в том числе дистанционно.

По словам парламентария, мужчинам в отпуске по уходу за ребенком в России недоступны некоторые возможности, которые есть у женщин, и это стоит исправить. Также отцам нужно предоставить право обращаться в кризисные центры, отметила она. «Кризисные центры для женщин с детьми у нас есть, но кризисные центры также могут принимать мужчин с ребенком», — добавила она.

Действующие льготы

Многие социальные гарантии в России действуют для обоих родителей, напомнила Светлана Бессараб.

«Независимо от того, кто ухаживает за ребенком до полутора лет, это лицо имеет право на соответствующие трудовые гарантии — сохранение рабочего места на весь период отпуска по уходу за ребенком. Этот период засчитывается в страховой стаж, причем засчитывается в достаточно высоком размере. И отец, и мать — оба имеют право в случае осуществления ухода получить соответствующий индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Кроме того, сохраняются все социальные гарантии и нормы по выплатам соответствующих пособий — пособия по уходу за ребенком, пособия семьям с детьми, если доход меньше одного прожиточного минимума на члена семьи, предоставляется место в детском саду, школе, бесплатные лекарства ребенку до шести лет», — заключила депутат.

Согласно российскому законодательству, как мать, так и отец могут уйти в отпуск по уходу за ребенком. Это также могут сделать и другие родственники, например, бабушек и дедушек или дяди и тети ребенка.

Согласно данным Соцфонда, в России лишь около двух процентов мужчин оформляют отпуск по уходу за ребенком. При этом, согласно опросам «Ромир», 49 процентов российских мужчин, у которых есть дети, рассматривают возможность воспользоваться таким правом при появлении еще одного ребенка.