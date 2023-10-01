В США назвали неуязвимое российское оружие

Экс-агент ЦРУ Макговерн: от российских гиперзвуковых ракет невозможно защититься

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн назвал неуязвимое оружие Российской армии. По его мнению, от российских гиперзвуковых ракет невозможно защититься, передает РИА Новости.

Он напомнил, что многие из новых российский ракет способны развивать скорость 7-9 махов. «Против них нет защиты, и даже [президент США] Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине», — заявил Макговерн.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал самое мощное российское оружие в конфликте с Украиной. Он считает, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» — это самое мощное оружие России в зоне специальной военной операции (СВО).