Названо самое мощное российское оружие в конфликте с Украиной
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» — это самое мощное оружие России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал особенности этого вооружения в конфликте с Украиной.
«На сегодняшний день на территории Украины это самое мощное оружие, которым располагает Российская Федерация, самое мощное и самое точное. Кроме того, "Искандеры" — это последнее слово нашего ракетостроения. Они практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), которые есть на Украине», — сказал он.
Их можно поразить только на земле, а чтобы поразить их на земле, их надо еще найти. Кроме того, они обладают еще электронными средствами маскировки, которые не позволяют находить работающие «Искандеры»
30 сентября Министерство обороны России сообщило, что «Искандеры» уничтожили эшелон с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. По информации ведомства, техника предназначалась для 38-й отдельной бригады морской пехоты украинских войск.
Комплексы «Искандер» используют, чтобы уничтожать системы ПВО и ПРО, а также особо важные военные цели. Их дальность достигает до 500 километров. Эти снаряды также способны огибать рельеф местности.