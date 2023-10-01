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11:02, 1 октября 2023Наука и техника

Названо самое мощное российское оружие в конфликте с Украиной

Полковник Матвийчук назвал «Искандеры» самым мощным российским оружием на СВО

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» — это самое мощное оружие России в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал особенности этого вооружения в конфликте с Украиной.

«На сегодняшний день на территории Украины это самое мощное оружие, которым располагает Российская Федерация, самое мощное и самое точное. Кроме того, "Искандеры" — это последнее слово нашего ракетостроения. Они практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), которые есть на Украине», — сказал он.

Их можно поразить только на земле, а чтобы поразить их на земле, их надо еще найти. Кроме того, они обладают еще электронными средствами маскировки, которые не позволяют находить работающие «Искандеры»

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

30 сентября Министерство обороны России сообщило, что «Искандеры» уничтожили эшелон с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. По информации ведомства, техника предназначалась для 38-й отдельной бригады морской пехоты украинских войск.

Комплексы «Искандер» используют, чтобы уничтожать системы ПВО и ПРО, а также особо важные военные цели. Их дальность достигает до 500 километров. Эти снаряды также способны огибать рельеф местности.

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