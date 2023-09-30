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22:11, 30 сентября 2023Россия

Российские «Искандеры» уничтожили бронетехнику ВСУ

Минобороны РФ: российские «Искандеры» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Минобороны России сообщило об уничтожении российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» эшелона с бронетехникой, а также района сосредоточения двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что разведчикам удалось обнаружить место погрузки эшелона ВСУ с бронетехникой в Николаевской области, после чего координаты цели передали расчету «Искандеров», которые нанесли ракетный удар. Помимо этого, был уничтожен район сосредоточения двух украинских бригад в районе населенного пункта Курахово на донецком направлении.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин возмутился неспособностью ВСУ взять Токмак и в целом ходом летнего контрнаступления, которое не принесло значительных результатов. Он предложил отправить на линию боевого соприкосновения бывшего министра обороны Алексея Резникова вместе с действующим главой Минобороны Рустемом Умеровым и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.

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