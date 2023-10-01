В России отреагировали на отказ Британии отправлять инструкторов на Украину

Депутат Новиков усомнился, что Британия не отправит инструкторов на Украину

Решение Великобритании не отправлять своих военных инструкторов на территорию Украины до завершения конфликта с Россией может измениться. Так в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на соответствующее заявление премьер-министра страны Риши Сунака.

Заявления, которые западные политики делают, опровергая друг друга, вовсе не означают того, что публике открыта вся завеса тайн по поводу их планов, в том числе связанных с украинским направлением Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Постоянная имитация дискуссии на Западе, какими средствами стоит помогать, какими не стоит, какими стоит уже сейчас, какими уже завтра — это является некой попыткой приучить общество западных стран к тому, что поддержка будет продолжаться и дальше. За чистую монету брать высказывания Сунака и надеяться на то, что такого рода проект не будет реализован, было бы большой наивностью», — объяснил депутат.

1 октября глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон отправит на территорию Украины своих военных специалистов только после окончания специальной военной операции. «Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте», — сказал он. При этом политик отметил, что украинские военнослужащие пройдут обучение на территории королевства.

30 сентября министр обороны Великобритании Грант Шэппс рассказал, что страна впервые разместит свои войска на территории Украины. Он уточнил, что британские военные будут обучать бойцов Вооруженных сил Украины.