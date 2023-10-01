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04:30, 1 октября 2023Наука и техника

Роботов-курьеров заподозрили в слежке

404 Media: роботы-курьеры в Лос-Анджелесе помогли полиции раскрыть преступление

Кадр: Serve Robotics / YouTube

Занимающихся доставкой еды роботов в США начали использовать для расследования преступлений. Об этом сообщает издание 404 Media.

Журналисты медиа обратили внимание на публикацию в X директора Serve Robotics Али Кашани, которая доставляет продукты с помощью роботов для Uber Eats. По словам Кашани, неизвестные мошенники хотели украсть одного из роботов его компании, но были арестованы. Авторы 404 Media заподозрили роботов в слежке в пользу полиции и обратились к правоохранителям за разъяснениями.

Из раскрытых документов полиции Лос-Анджелеса журналисты выяснили, что неизвестные пытались похитить робота-курьера Serve Robotics. Полиция запросила видеозапись с камеры робота, по которой ей удалось задержать преступников — впоследствии их осудили.

Авторы отчета заметили, что обеспокоены тем, какого рода видео снимают роботы-курьеры и как долго хранят их. Специалисты прочитали пользовательское соглашение Serve Robotics и выяснили, что оно не обновлялось с 2021 года. Фактически оператор роботов может хранить записанные уличные видеозаписи бесконечно и делиться ими с третьими лицами.

В разговоре с изданием представитель Serve Robotics заявил, что его компания регулярно удаляет видео с камер роботов, однако реагирует на законные требования полиции и делится с ней данными по запросу.

В июле журналисты издания TechCrunch выяснили, что полиция США начала обращаться к видео, записанным такси-беспилотниками. В частности, авторы нашли доказательства, что правоохранительные органы несколько раз запрашивали видеоролики у оператора беспилотных автомобилей Waymo.

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    Андрей Ставицкий
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