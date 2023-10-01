В Киеве заявили о высокой защищенности российских БПЛА от средств РЭБ

В ВСУ признали, что российские БПЛА хорошо защищены от средств РЭБ на Украине

Россия применяет беспилотные летательные аппараты, обладающие высокой защитой от применяемых Украиной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат, пишет «Страна.ua».

Он утверждает, что украинским военным сложно противостоять российским беспилотникам. «Цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, то есть скорость невысокая», — пояснил Игнат. Он добавил, что при невысокой скорости истребителям и системам РЭБ тяжело выявлять БПЛА.

В то же время беспилотники и остальная техника России активно улучшаются — инженеры периодически проводят ее модернизацию, начинают все чаще использовать композитные материалы для большей защиты от подавления. Таким образом, даже если аппарат из-за наведенных помех на время теряет связь, то все равно продолжает полет. Уже потом, после выхода из зоны действия РЭБ, связь восстанавливается, указал украинский спикер.

Ранее немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски заявил, что украинские войска не добьются значительных успехов на передовой из-за хорошо подготовленной линии обороны России. Он счел, что ВСУ бессильны против российской линии обороны, так как все попытки прорвать ее оборачиваются для Киева огромными потерями.

Помимо этого, вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл признал, что Украина бессильна против российской авиации. В частности, по его мнению, ВСУ не готовы противостоять вертолетам Ка-52, которые еще называют «истребителями танков».