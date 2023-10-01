Три человека пострадали после взрыва газа в Тобольске

Три человека пострадали после взрыва газа и возгорания в жилом доме в Тобольске

Три человека пострадали в Тобольске Тюменской области, где на улице Ремезова в квартире на пятом этаже произошел пожар. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram.

Отмечается, что после осмотра и оказания помощи пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков. «На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками», — говорится в сообщении.

Хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Ремезова произошел после 21:00 (19.00 мск).

28 сентября сообщалось, что в Тюмени в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. По информации МЧС, взрыв прогремел в доме на улице Геологоразведчиков около часа ночи по местному времени.