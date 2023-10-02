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09:08, 2 октября 2023Мир

В Британии призвали увеличить военную поддержку Украины

Экс-министр обороны Британии призвал Сунака увеличить военную поддержку Украины

Фото: Caroline Chia / Reuters

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал премьер-министра страны Риши Сунака увеличить военную поддержку Украины более чем на 2,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Independent.

По мнению бывшего главы Минобороны, дополнительное западное оружие даст Киеву возможность «закончить» битву против России и «изгнать захватчиков». «Перед тем как покинуть свой пост, я попросил премьер-министра выделить сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов [2,8 миллиарда долларов], обещанных Украине в этом году, в дополнение к уже потраченным 4,6 миллиарда [5,6 миллиарда долларов]», — рассказал он.

Уоллес заявил о продвижении украинских войск вперед и предположил, что следующим этапом конфликта станет «начало битвы за Крым». В Минобороны Британии отказались комментировать слова экс-министра.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, что страна впервые разместит свои войска на Украине. Он уточнил, что британские военные планируют заняться обучением бойцов Вооруженных сил Украины.

Глава оборонного ведомства заявил, что провел переговоры с военным руководством, в ходе которых обсудил возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Британии на Украину. Отмечается, что помимо этого он выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.

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    Виктория Кондратьева
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