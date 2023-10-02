В Белом доме заявили о невозможности долго поддерживать Украину

В Белом доме заявили об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины

У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, заявила представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Трансляция ее выступления доступна на Youtube-канале Белого дома.

«Их достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя… но это не долгосрочное решение», — сообщила Жан-Пьер.

По ее словам, в Белом доме сохраняют уверенность, что Украина получит необходимую помощь США.

30 сентября Палата представителей США утвердила проект бюджета, который не предусматривает выделения средств для Украины. При этом президент США Джо Байден пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона на фоне принятия документа о бюджете.

Журналистка Флавия Краузе-Джексон отметила в материале для американского издания Bloomberg, что помощь США Киеву начинает иссякать. «Если вы сейчас — Владимир Зеленский, то вас едва ли утешают серьезные заверения Джо Байдена в том, что США "не отстранятся" от Украины. А если вы — Владимир Путин, то вы придете к логичному выводу, что Киев только что бросили на растерзание», — говорится в материале.