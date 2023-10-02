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16:49, 2 октября 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили о брошенной на растерзание Украине

Bloomberg: Владимир Зеленский осознает, что помощь США Украине иссякает

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что помощь США Киеву начинает иссякать. Такое мнение в материале для американского издания Bloomberg выразила журналистка Флавия Краузе-Джексон, высказываясь о том, что в проект финансирования правительства США на 45 дней не входит помощь Украине.

«Если вы сейчас — Владимир Зеленский, то вас едва ли утешают серьезные заверения [президента США] Джо Байдена в том, что США "не отстранятся" от Украины. А если вы — [президент России] Владимир Путин, то вы придете к логичному выводу, что Киев только что бросили на растерзание», — говорится в материале в западном издании.

Краузе-Джексон заявила, что в США перед президентскими выборами стало очевидно, что мнение относительно помощи Украине изменилось. По мнению журналистки, американский лидер мог предвидеть это и поэтому часть финансирования была передана Киеву заранее.

Ранее корреспондент CNN Фредерик Плейтген предупредил о возможной катастрофе для Украины, если США прекратят ей помогать. Он счел, что в таком случае другие союзники Киева могут последовать примеру Вашингтона.

1 октября сообщалось, что Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Вместе с тем на фоне подписания закона американский лидер пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона.

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    Олег Давыдов
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