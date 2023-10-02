На Западе предупредили о возможной катастрофе для Украины

CNN: если США прекратят помощь Украине, Запад может последовать этому примеру

Западные страны могут последовать примеру США, если Вашингтон сократит или прекратит помощь Украине. Об этом в эфире американского канала CNN предупредил корреспондент Фредерик Плейтген.

«Я думаю, это стало бы катастрофой для украинцев. Нужно помнить, что США определенно оказывают Украине больше всего военной помощи», — так журналист ответил на вопрос о том, как приостановка помощи США Украине повлияла бы на конфликт. По мнению Плейтгена, нет ни одной страны, которая могла бы возместить оказываемую Вашингтоном поддержку Киева в случае сокращения или отказа от нее американских властей.

При этом если США сократят или полностью прекратят помощь Украине, это может отрицательно повлиять на намерение других стран поддерживать Киев, счел корреспондент CNN. «Многие страны делают это (помогают Украине — прим. "Ленты.ру"), потому что это делает США. И если США прекратят это делать, определенно, это может демотивировать другие страны», — заявил он.

1 октября сообщалось, что президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Вместе с тем на фоне подписания закона американский лидер пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона.