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13:54, 2 октября 2023Мир

В Кремле высказались об отказе США финансировать Украину

Песков назвал отказ США финансировать Киев временным явлением

Фото: Gary Cameron / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отказе США финансировать Украину, назвав эту ситуацию временным явлением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт — фактически прямую вовлеченность», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом проект финансирования правительства страны на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Однако американский лидер раскритиковал проект временного бюджета, заявив, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может прекратить поддержку Киева.

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    Дарья Балацкая
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