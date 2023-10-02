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13:20, 2 октября 2023Мир

В МИД России анонсировали ответ на санкции Канады

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия расширит стоп-лист в отношении Канады

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В качестве ответной меры на санкции Оттавы Москва расширит стоп-лист в отношении Канады. Об этом на конференции «Россия — Латинская Америка» заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Рябков анонсировал расширение ограничительных списков в ответ на действия Оттавы. «Тоже будем расширять ограничительные списки. Будем смотреть, какие канадские организации могут быть причастны к нежелательной деятельности», — сказал он.

Ранее МИД Канады сообщил о введении санкций против 42 российских физлиц и 22 компаний. Под санкции попали университеты МГИМО и ВШЭ, Российское географическое общество (РГО), клуб «Валдай» и издания «Взгляд» и «Комсомольская правда», а также глава Россотрудничества Евгений Примаков.

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    Дарья Балацкая
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