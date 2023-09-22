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22:02, 22 сентября 2023Мир

Канада ввела санкции против МГИМО и ВШЭ

Власти Канады ввели санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и министра труда России

Фото: Andy Sullivan / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Канады сообщило о введении санкций против 42 российских физлиц и 22 компаний. Среди них — глава Россотрудничества Евгений Примаков. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте дипведомства.

Также под санкции попали университеты МГИМО и ВШЭ, Российское географическое общество (РГО), клуб «Валдай» и издания «Взгляд» и «Комсомольская правда». Кроме того, в санкционные списки попали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин, глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее Оттава расширяла список антироссийских санкций. Тогда под ограничительные меры попали 29 юридических лиц из России, включая компании «Северсталь», «Русатом Оверсиз», а также банки «Уралсиб», «Зенит» и Росбанк.

Также под канадские санкции попали Басманный и Хамовнический суды и Московский городской суд. «[В Канаде] считают, что в Российской Федерации были совершены грубые и систематические нарушения прав человека», — объяснили свое решение власти страны.

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    Екатерина Подвигина
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