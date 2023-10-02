Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:39, 2 октября 2023Забота о себе

Три повседневные привычки назвали возможными признаками серьезного расстройства

Коуч Келли Баум: люди с СДВГ часто забывают вовремя поесть и сходить в душ

Фото: Serhat Beyazkaya / Unsplash

Коуч по проблемам, связанным с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), Келли Баум назвала три повседневные привычки, которые могут быть признаками развития серьезного неврологического расстройства. На пост специалистки в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mail.

Баум отметила, что людям с СДВГ трудно выполнять обычные ежедневные действия — они часто забывают вовремя поесть, сходить в душ или в туалет. По ее словам, такое поведение объясняется чрезмерной сосредоточенностью на выполнении определенной задачи. «Мы можем быть слепыми во времени и на самом деле не понимаем, сколько прошло часов или минут. Затем мы говорим: "О, черт возьми, я случайно пропустил обед"», — объяснила Баум.

Второй возможный признак заболевания, о котором рассказала специалистка, — это привычка сидеть или лежать в странной и неудобной позе. По ее словам, люди с СДВГ, как правило, гипермобильны, из-за чего им необходимо немного больше двигаться и ерзать.

Материалы по теме:
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
7 ноября 2022

Баум указала, что пациенты с СДВГ также часто находят новые увлечения и быстро теряют к ним интерес. Она считает, что это связано с нехваткой дофамина в мозге. По ее словам, новое хобби позволяет временно восполнить дефицит этого гормона, но как только занятие становится привычным, оно перестает приносить удовольствие, и человеку требуется попробовать себя в чем-то еще.

Баум подчеркнула, что названные особенности не являются симптомами СДВГ, а лишь частыми привычками пациентов с этим заболеванием. При наличии подозрений на расстройство поведения она рекомендовала обратиться к врачу, чтобы узнать точный диагноз.

Ранее сообщалось, что после пандемии в три раза выросло число людей, которые обращаются за помощью к специалистам с жалобами на симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Психиатр Димитриос Пашос объяснил, что на карантине люди много времени проводили дома и обращали больше внимания на особенности поведения.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ заражаются инфекциями, которые не лечатся антибиотиками. Почему это угрожает всей Западной Европе?

    Туристка пришла в аэропорт без штанов и возмутила попутчиков

    Россия начала ограничивать поставку электричества в Китай

    Москвичам предсказали потепление

    В Кремле сочли абсурдом запрет стран ЕС на въезд российских автомобилей

    В ДНР объяснили идею призывать молодежь в ряды ВСУ

    В Британии обеспокоились неподготовленностью флота к вероятной войне с Россией

    В США завершили испытания F-35

    Сын экс-министра культуры сломал основание черепа и попал в реанимацию

    Украина призвала МВФ профинансировать ее бюджетный дефицит

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости