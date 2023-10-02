Три повседневные привычки назвали возможными признаками серьезного расстройства

Коуч Келли Баум: люди с СДВГ часто забывают вовремя поесть и сходить в душ

Коуч по проблемам, связанным с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), Келли Баум назвала три повседневные привычки, которые могут быть признаками развития серьезного неврологического расстройства. На пост специалистки в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mail.

Баум отметила, что людям с СДВГ трудно выполнять обычные ежедневные действия — они часто забывают вовремя поесть, сходить в душ или в туалет. По ее словам, такое поведение объясняется чрезмерной сосредоточенностью на выполнении определенной задачи. «Мы можем быть слепыми во времени и на самом деле не понимаем, сколько прошло часов или минут. Затем мы говорим: "О, черт возьми, я случайно пропустил обед"», — объяснила Баум.

Второй возможный признак заболевания, о котором рассказала специалистка, — это привычка сидеть или лежать в странной и неудобной позе. По ее словам, люди с СДВГ, как правило, гипермобильны, из-за чего им необходимо немного больше двигаться и ерзать.

Баум указала, что пациенты с СДВГ также часто находят новые увлечения и быстро теряют к ним интерес. Она считает, что это связано с нехваткой дофамина в мозге. По ее словам, новое хобби позволяет временно восполнить дефицит этого гормона, но как только занятие становится привычным, оно перестает приносить удовольствие, и человеку требуется попробовать себя в чем-то еще.

Баум подчеркнула, что названные особенности не являются симптомами СДВГ, а лишь частыми привычками пациентов с этим заболеванием. При наличии подозрений на расстройство поведения она рекомендовала обратиться к врачу, чтобы узнать точный диагноз.

Ранее сообщалось, что после пандемии в три раза выросло число людей, которые обращаются за помощью к специалистам с жалобами на симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Психиатр Димитриос Пашос объяснил, что на карантине люди много времени проводили дома и обращали больше внимания на особенности поведения.