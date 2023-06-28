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11:39, 28 июня 2023Забота о себе

Число людей с симптомами психического расстройства выросло после пандемии

Психиатр Димитриос Пашос: после пандемии число людей с симптомами СДВГ выросло в три раза

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

После пандемии в три раза выросло число людей, которые обращаются за помощью к специалистам с жалобами на симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом рассказал психиатр Димитриос Пашос в интервью The Sun.

Специалист объяснил, что на карантине люди больше времени проводили дома и стали замечать у себя и детей симптомы СДВГ, на которые раньше не обращали внимания. Кроме того, по его мнению, роль сыграла доступность информации о психических расстройствах в интернете.

СДВГ — это не просто временное отсутствие концентрации. Его симптомы интенсивные, стойкие и распространенные. Они сохраняются на всю жизнь с небольшими изменениями и присутствуют во всех сферах жизни

Димитриос Пашоспсихиатр

Врач подчеркнул, что не существует описания типичного пациента с СДВГ. Каждый случай индивидуален, но всех страдающих этим синдромом объединяет общая черта — неспособность расставлять приоритеты на любом уровне деятельности.

При СДВГ мозг недостаточно стимулируется и больные ищут стимуляцию в другом месте. У людей с СДВГ часто возникают проблемы с поддержанием отношений, они часто меняют работу — от 30 до 40 раз. И они чаще, чем другие, ищут кайф в кофеине, никотине, сахаре, алкоголе или наркотиках

Димитриос Пашоспсихиатр
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Пашос отметил, что интенсивные симптомы заболевания могут проявиться в любом возрасте, поэтому важно не перепутать его с другими расстройствами, такими как аутизм или тревожное расстройство, которые лечатся иными средствами. Врач добавил, что при лечении СДВГ образ жизни имеет такое же значение, как прием препаратов. По его словам, многим пациентам приходится сменить работу и увлечения, придерживаться диеты, следовать режиму тренировок и сна.

Ранее заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Медведев назвал первые признаки шизофрении. По его словам, о заболевании могут свидетельствовать внезапное изменение поведения и резкие перепады настроения.

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