Цены на дизель и бензин в России упали

Биржевые цены на бензин в России снизились на 2-3,5 процента

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 2 октября, оптовые цены на бензин снизились на 2-3,5 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 по европейскому территориальному индексу подешевел на 2,21 процента, до 56 650 рублей за тонну, Аи-95 — на 3,47 процента, до 58 546 рублей за тонну. В то же время цена летнего дизеля упала на 5,79 процента, до 58 478 рублей за тонну.

21 сентября в России были введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Причиной для такого решения правительства была названа необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке. После этого цены на топливо на биржевом рынке начали снижаться.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать административные дела в отношении российских продавцов топлива из-за нарушения закона о конкуренции на рынке нефтепродуктов. Так, белгородское подразделение службы возбудило дело в отношении «Осколнефтеснаб», ростовское — против «Газпромнефть-Региональные продажи», ставропольское УФАС России — против «Гудвил-А» и «Реалграмм». По оценке ФАС, компании продавали топливо с нефтебаз по завышенной цене.

