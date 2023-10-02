Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:33, 2 октября 2023Экономика

Цены на дизель и бензин в России упали

Биржевые цены на бензин в России снизились на 2-3,5 процента

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 2 октября, оптовые цены на бензин снизились на 2-3,5 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 по европейскому территориальному индексу подешевел на 2,21 процента, до 56 650 рублей за тонну, Аи-95 — на 3,47 процента, до 58 546 рублей за тонну. В то же время цена летнего дизеля упала на 5,79 процента, до 58 478 рублей за тонну.

Материалы по теме:
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

21 сентября в России были введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Причиной для такого решения правительства была названа необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке. После этого цены на топливо на биржевом рынке начали снижаться.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать административные дела в отношении российских продавцов топлива из-за нарушения закона о конкуренции на рынке нефтепродуктов. Так, белгородское подразделение службы возбудило дело в отношении «Осколнефтеснаб», ростовское — против «Газпромнефть-Региональные продажи», ставропольское УФАС России — против «Гудвил-А» и «Реалграмм». По оценке ФАС, компании продавали топливо с нефтебаз по завышенной цене.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    На российском ТВ вышел сюжет об угонщике вертолета на Украину. Бойцы спецназа говорят, что он «не доживет до суда»

    Врач предупредила о первых признаках меняющей внешний вид языка болезни

    В Евросоюзе захотели сделать бесплатным провоз ручной клади в самолетах

    Украинцы решили бойкотировать ЧМ по дзюдо среди юниоров из-за допуска россиян

    Стало известно о давлении США на Украину из-за стандартов НАТО

    Финалистка «Пацанок» раскрыла закулисье проекта

    Начальник кубанского главка МЧС обжаловал свой арест по коррупционному делу

    Парашютист приземлился перед взлетающим российским самолетом и сорвал рейс

    Азербайджан опубликовал план реинтеграции армян Карабаха

    Сальдо обвинил ВСУ в обстрелах подконтрольного Киеву Херсона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости