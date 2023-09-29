ФАС возбудила первые дела из-за цен на бензин

РБК: ФАС возбудила дела против семи компаний из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать административные дела в отношении российских продавцов топлива из-за нарушения закона о конкуренции на рынке нефтепродуктов, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, белгородское подразделение службы возбудило дело в отношении «Осколнефтеснаб», ростовское — против «Газпромнефть-Региональные продажи», ставропольское УФАС России — против «Гудвил-А» и «Реалграмм». По оценке ФАС, компании продавали топливо с нефтебаз по завышенной цене.

В Краснодаре подразделение службы возбудило дело в отношении «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» и «Славянск ЭКО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения, а в Дагестане — против Ассоциации владельцев автозаправочных станций по признакам незаконной координации экономической деятельности. Как сообщили в ведомстве, президент этого союза координировал деятельность владельцев и арендаторов заправок, рассылая сообщения в мессенджере, что привело к одновременному повышению розничных цен на топливо.

Проверку обоснованности цен на бензин и дизель в мелком опте ФАС анонсировала 11 сентября. В конце месяца сообщалось, что служба потребовала от топливных трейдеров и нефтебаз раскрыть информацию об объемах сделок с этими видами топлива, а также о расценках. Антимонопольный орган требовал отчета и о том, сколько топлива было продано на внутренний рынок или вывезено за рубеж.

Правительство России 21 сентября почти полностью запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Решение кабмин объяснил необходимостью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. К такому решению профильные органы подтолкнул дефицит топлива для сельского хозяйства, угрожающий срывом уборочной кампании и посевных работ, добавлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

