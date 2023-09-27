ФАС потребовала от продавцов раскрыть цены на бензин

ФАС потребовала от нефтебаз и трейдеров раскрыть информацию о торговле бензином

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от топливных трейдеров и нефтебаз раскрыть информацию о торговле бензином дизтопливом. Об этом со ссылкой на источники на топливном рынке сообщает «Интерфакс».

ФАС разослала требование до 27 сентября предоставить информацию о покупке и продаже нефтепродуктов за июнь-август 30 продавцам топлива, а также крупным нефтяным базам. Антимонопольный орган ждет отчета с разбивкой по типу топлива, которые были проданы на внутренний рынок или вывезены за рубеж. Также от продавцов требуют отчитаться об объемах сделок, а также о расценках.

21 сентября власти России решили запретить вывоз из страны бензина и дизельного топлива. Ограничения ввели на фоне резкого роста цен на нефтепродукты. В кабмине заявили, что мера необходима для снижения стоимости бензина и дизтоплива, а также для борьбы с серым экспортом. К такому решению профильные органы подтолкнул дефицит топлива для сельского хозяйства, угрожающий срывом уборочной кампании и посевных работ, добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После кратковременного и резкого снижения оптовые цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снова начали расти. Цена на бензин АИ-92 поднялась до 56 595 рублей за тонну. Бензин АИ-95 подорожал до 58 846 рублей, а летний дизель — до 61 559 рублей.

Представители рынка объясняют «ожидаемый отскок цен» увеличившимся спросом на подешевевший товар и надеждой на быструю отмену экспортных ограничений. По мнению экспертов топливной отрасли, если меры затянутся, нефтекомпаниям придется снижать переработку, а вслед за этим и выпуск топлива.