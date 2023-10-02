В Ереване заявили о завершении процесса переезда беженцев из Карабаха

Правительство Армении: процесс переезда беженцев из Карабаха завершается

Процесс переезда беженцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к своему логическому завершению. Об этом заявила пресс-секретарь правительства страны Назели Багдасарян, передает РИА Новости.

По ее словам, интенсивность потока беженцев существенно снизилась. «Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению, это сделали», — отметила Багдасарян.

Ранее пресс-секретарь кабмина Армении рассказала, что власти страны выделили временное жилье 45 тысячам беженцам из Нагорного Карабаха. Она также уточнила, что в период с 24 по 30 сентября в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. После этого спорная территория окончательно войдет в состав Азербайджана.