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03:26, 2 октября 2023Бывший СССР

В Ереване заявили о завершении процесса переезда беженцев из Карабаха

Правительство Армении: процесс переезда беженцев из Карабаха завершается

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Процесс переезда беженцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к своему логическому завершению. Об этом заявила пресс-секретарь правительства страны Назели Багдасарян, передает РИА Новости.

По ее словам, интенсивность потока беженцев существенно снизилась. «Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению, это сделали», — отметила Багдасарян.

Ранее пресс-секретарь кабмина Армении рассказала, что власти страны выделили временное жилье 45 тысячам беженцам из Нагорного Карабаха. Она также уточнила, что в период с 24 по 30 сентября в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. После этого спорная территория окончательно войдет в состав Азербайджана.

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