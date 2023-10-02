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16:47, 2 октября 2023Наука и техника

Выявлены механизмы воспаления кишечника из-за микроорганизмов

The EMBO Journal: выявлены механизмы воспаления кишечника из-за микроорганизмов

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Сингапурские ученые из Медицинской школы Ен Лу Лина выявили механизмы развития воспаления в кишечнике из-за определенных микроорганизмов. Результаты работы опубликованы в The EMBO Journal.

Объектом исследования стали протисты — группа простейших эукариотических организмов, которая состоит из одной клетки. Авторы сосредоточились на одном из подтипов Blastocystis — ST7. В зависимости от подтипа Blastocystis могут формировать здоровую микрофлору кишечника или вызывать различные болезни. Blastocystis ST7 считается довольно редким подтипом, который чаще обнаруживается в Азии, чем на Западе, и ассоциирован с диареей.

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Теперь специалисты решили объяснить, как Blastocystis ST7 вызывает заболевание кишечника на молекулярном уровне. Оказалось, что в ходе метаболических реакций протист синтезирует индол-3-ацетилдегид (I3AA). Это вещество связывается с иммунными клетками в кишечнике, снижая устойчивость органа к бактериям, а также провоцируя обострение иммунной системы даже при наличии «полезных» кишечных бактерий. I3AA также способствует воспалению, подавляя защитные свойства регуляторных Т-клеток, одновременно стимулируя воспаление с помощью другого класса иммунных клеток.

Кроме того, команда смогла идентифицировать бактерии, нейтрализующие эффекты I3AA. Такими могут быть пробиотики лактобациллы, содержащиеся в йогурте, твороге и хлебе на закваске. Таким образом, потенциальным способом лечения заболеваний, вызванных с Blastocystis ST7, может быть добавление в рацион продуктов, содержащих лактобациллы.

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    Елена Апазиди
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