The EMBO Journal: выявлены механизмы воспаления кишечника из-за микроорганизмов

Сингапурские ученые из Медицинской школы Ен Лу Лина выявили механизмы развития воспаления в кишечнике из-за определенных микроорганизмов. Результаты работы опубликованы в The EMBO Journal.

Объектом исследования стали протисты — группа простейших эукариотических организмов, которая состоит из одной клетки. Авторы сосредоточились на одном из подтипов Blastocystis — ST7. В зависимости от подтипа Blastocystis могут формировать здоровую микрофлору кишечника или вызывать различные болезни. Blastocystis ST7 считается довольно редким подтипом, который чаще обнаруживается в Азии, чем на Западе, и ассоциирован с диареей.

Теперь специалисты решили объяснить, как Blastocystis ST7 вызывает заболевание кишечника на молекулярном уровне. Оказалось, что в ходе метаболических реакций протист синтезирует индол-3-ацетилдегид (I3AA). Это вещество связывается с иммунными клетками в кишечнике, снижая устойчивость органа к бактериям, а также провоцируя обострение иммунной системы даже при наличии «полезных» кишечных бактерий. I3AA также способствует воспалению, подавляя защитные свойства регуляторных Т-клеток, одновременно стимулируя воспаление с помощью другого класса иммунных клеток.

Кроме того, команда смогла идентифицировать бактерии, нейтрализующие эффекты I3AA. Такими могут быть пробиотики лактобациллы, содержащиеся в йогурте, твороге и хлебе на закваске. Таким образом, потенциальным способом лечения заболеваний, вызванных с Blastocystis ST7, может быть добавление в рацион продуктов, содержащих лактобациллы.

