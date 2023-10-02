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14:31, 2 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении американской БМП Bradley в Запорожье

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении американской БМП Bradley в Запорожье

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 2 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Уничтожено до 35 бойцов, две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП «Bradley» и три пикапа, уточнили в ведомстве. Удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области.

Также в Минобороны добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие М-46, гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Кроме того, недалеко от Преображенки Запорожской области ВС России уничтожили станцию постановки помех навигационным «Анклав».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за месяц на Украине было уничтожено несколько единиц западной техники, в том числе два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley.

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    Евгения Куликова
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