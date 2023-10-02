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13:43, 2 октября 2023Мир

В Британии обеспокоились неподготовленностью флота к вероятной войне с Россией

Политик Гэллоуэй: ВМС Британии не выстоят в случае войны с Россией

Фото: Jeff J Mitchell / Reuters

В случае полномасштабной войны с Россией Военно-морские силы (ВМС) Британии не выстоят в противостоянии с российским флотом. Такое мнение высказал британский политик Джордж Гэллоуэй на YouTube.

«Я наблюдаю за королевскими ВМС. Последний раз, когда я проверял, британский флот был не в состоянии даже контролировать [пролив] Ла-Манш, где тысячи людей незаконно проникают на территорию Британии (…). Королевский флот не может их остановить. И мы собрались воевать с российским флотом в Черном море?» — обратился к общественности политик.

Ранее стало известно, что из-за опасений атак на объекты морской инфраструктуры со стороны российского флота после подрыва газопроводов «Северный поток» страны НАТО намерены создать сеть морских датчиков и дронов, которая могла бы в режиме реального времени обнаруживать подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры.

31 августа сообщалось, что британские фрегат и сторожевик осуществили слежение за российскими военными кораблями в прибрежных водах.

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    Виктория Кондратьева
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