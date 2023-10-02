Полковник назвал главную особенность российского бронежилета «Оберег»

Полковник Кнутов: бронежилеты «Оберег» гораздо легче аналогов

Благодаря своему особому составу бронежилеты «Оберег», созданные из композитных материалов, гораздо легче аналогов из бронепластин, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Таким образом он прокомментировал результаты испытаний «Ростеха», которые продемонстрировали, что «Оберег» оказался более эффективным, чем восточноевропейский и американский аналоги.

«При производстве "Оберега" были использованы композитные материалы, керамика, особый целлофан. Он многослойный, за счет чего его вес значительно ниже, чем у обычных жилетов из бронепластин. Благодаря этому он должен пользоваться большой популярностью у наших военнослужащих», — объяснил эксперт.

Если подтвердятся заявленные характеристики, то в таких бронежилетах потребность будет очень большая Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Он подчеркнул, что успешно выполненный бронежилет «спасает жизни бойцов на поле боя».

«Если жилет легкий и при этом очень прочный, это его главное достоинство. Кроме того, все многое зависит от конструкции: наличие воротника, закрывает ли он бока, спину, насколько защищен живот», — добавил Кнутов.

При производстве «Оберега» были использованы композитные материалы, керамика, особый целлофан. Он многослойный, за счет чего его вес значительно ниже, чем у обычных жилетов из бронепластин. Благодаря этому он должен пользоваться большой популярностью у наших военнослужащих. Если подтвердятся заявленные характеристики, то в таких бронежилетах потребность будет очень большая

Ранее госкорпорация «Ростех» рассказала о характеристиках бронежилета «Оберег». В ходе сравнительных испытаний «Ростеха» специалисты проверяли новые бронежилеты «Оберег», недорогой аналог из Восточной Европы и броню из США. По результатам тестирования «Оберег» оказался лучше конкурентных моделей.

Так, американский бронежилет остановил пулю калибра 7,62 миллиметра без сердечника, однако сам сердечник продвинулся дальше, пробив плиту. Жилет из страны Восточной Европы смог остановить автоматную пулю и снайперкий калибр 338 миллиметра. Для сравнения, российский «Оберег» выдержал обстрел из автомата и мощной снайперской винтовки Lapua Magnum, на которую не был рассчитан.