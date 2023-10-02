Российский бронежилет «Оберег» оказался лучше аналогов из США

«Ростех»: бронежилет «Оберег» выдержал попадание пули, на которую не рассчитан

Испытания «Ростеха» подтвердили характеристики бронежилета «Оберег». Об этом сообщается в видео, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

В ходе сравнительных испытаний «Ростеха» специалисты проверяли новые бронежилеты «Оберег», недорогой аналог из Восточной Европы и броню из США. По результатам тестирования «Оберег» оказался лучше конкурентных моделей.

Так, американский бронежилет остановил пулю калибра 7,62 миллиметра без сердечника, однако сам сердечник продвинулся дальше, пробив плиту. Жилет из страны Восточной Европы смог остановить автоматную пулю и снайперкий калибр 338 миллиметра. Для сравнения, российский «Оберег» выдержал обстрел из автомата и мощной снайперской винтовки Lapua Magnum, на которую не был рассчитан.

В середине августа стало известно, что в российской армии появились бронежилеты «Оберег» с защитой от пуль снайперов. По словам представителей «Ростеха», бронежилеты способны останавливать снайперские пули НАТО калибра 8,6 миллиметра. Производством «Оберегов» занимается тульская компания «Октава».