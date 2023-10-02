Названы способы справляться с семейными конфликтами

Иногда пары всеми силами стараются избегать конфликтов, чтобы поддерживать мнимый баланс, но тем только вредят отношениям, рассказала психотерапевт Евгения Евтух. Специалистка также назвала «Ленте.ру» способы справляться с семейными конфликтами.

Игнорирование проблем быстрее приведет к распаду семьи, чем скандал, предупредила психотерапевт. «Поэтому лучше выйти на разговор и найти решение. Даже если это подразумевает прямое столкновение. С точки зрения психологии такие конфликты решать легче», — заверила Евтух.



Однако с семейными конфликтами можно научиться справляться, отметила психотерапевт. По ее мнению, для этого нужно быть напористыми, но не агрессивными.

Будьте конкретны и ясно скажите, чего вы хотите. Например: «У меня другое мнение, я думаю…». Совершенно не обязательно при этом обесценивать точку зрения оппонента, даже если вам ясно, что он говорит глупости Евгения Евтух психотерапевт

Умение слушать — важное качество для решения спорных ситуаций, добавила специалистка. Она призвала выслушивать несогласного члена семьи и стараться понять его точку зрения. Именно эту часть конфликта Евтух назвала самой сложной, поскольку в этот момент участники ссоры могут быть крайне эмоциональными.

Психотерапевт подчеркнула, что иногда в споре нужно делать паузы. «"Я не могу сейчас говорить об этом, давай позже". Эта фраза хороша, когда вы понимаете, что чувства уже начали зашкаливать», — прокомментировала эксперт.



В то же время она предупредила, что слишком долгое молчание может еще больше отдалить мужа и жену друг от друга. «Вспомните, что вы семья, что вас что-то объединяет. И из этого состояния попробуйте выйти на разговор. Зато потом вы точно сможете сказать себе, что сделали все для разрешения ситуации», — резюмировала психотерапевт.

Ранее психотерапевт Татьяна Клец назвала актуальные для первого свидания вопросы о сексе. Она посоветовала интересоваться у потенциального партнера его пристрастиями и ограничениями.