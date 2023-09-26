Психотерапевт перечислила актуальные для первого свидания вопросы о сексе
На первых свиданиях можно и нужно задавать потенциальному партнеру различные вопросы, в том числе о сексе. Такое мнение высказала в беседе с «Лентой.ру» психотерапевт Татьяна Клец.
Она полагает, что потенциальным партнерам необходимо выяснить, как каждый из них относится к сексуальным ограничениям, согласию и уважению. Одним из самых актуальных является вопрос о контрацепции, особенно в тех случаях, когда интим не за горами. Важно заранее узнать, как относится будущий любовник или любовница к средствам защиты.
Не стоит стесняться и задавать вопросы о сексуальных предпочтениях. «Какие формы прелюдии тебе нравятся?», «Готов(а) ли ты к экспериментам?» и подобные
Клец отметила, что в отношениях важно понимать, где проходят чужие границы комфорта, и стараться не переходить их. «Уважайте своего партнера и его или ее право на приватность и личные предпочтения и помните, что сексуальные отношения должны строиться на основе взаимного согласия и уважения», — подвела итог психотерапевт.
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