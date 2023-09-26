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20:48, 26 сентября 2023Забота о себе

Психотерапевт перечислила актуальные для первого свидания вопросы о сексе

Фото: Unsplash

На первых свиданиях можно и нужно задавать потенциальному партнеру различные вопросы, в том числе о сексе. Такое мнение высказала в беседе с «Лентой.ру» психотерапевт Татьяна Клец.

Она полагает, что потенциальным партнерам необходимо выяснить, как каждый из них относится к сексуальным ограничениям, согласию и уважению. Одним из самых актуальных является вопрос о контрацепции, особенно в тех случаях, когда интим не за горами. Важно заранее узнать, как относится будущий любовник или любовница к средствам защиты.

Не стоит стесняться и задавать вопросы о сексуальных предпочтениях. «Какие формы прелюдии тебе нравятся?», «Готов(а) ли ты к экспериментам?» и подобные

Татьяна Клецпсихотерапевт
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Клец отметила, что в отношениях важно понимать, где проходят чужие границы комфорта, и стараться не переходить их. «Уважайте своего партнера и его или ее право на приватность и личные предпочтения и помните, что сексуальные отношения должны строиться на основе взаимного согласия и уважения», — подвела итог психотерапевт.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина указала на связь использования интернета и риска развития деменции. Она уверяет, что интернет снижает риск появления старческого слабоумия.

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    Вера Владзиевская
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