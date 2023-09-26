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11:56, 26 сентября 2023Забота о себе

Врач указала на связь использования интернета с риском развития деменции

Врач Ирина Крашкина: пользование интернетом снижает риск развития деменции

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Пользование интернетом снижает риск развития деменции у пожилых людей. Об этом психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалистки, ученые доказали, что между пользованием интернетом в пожилом возрасте и сохранением когнитивных функций есть прямая связь. Она объясняется тем, что в интернете пожилым людям доступны занятия, полезные для тренировки умственных способностей. К этой категории, как указала Крашкина, относятся, в частности, чтение новостей, решение головоломок, использование обучающих приложений.

Социальная изоляция и одиночество могут ухудшать когнитивные функции пожилых людей. Интернет предоставляет возможность поддерживать социальные связи, общаться с друзьями и семьей, участвовать в онлайн-сообществах и форумах. Взаимодействие с другими людьми помогает поддерживать умственные способности

Ирина Крашкинапсихотерапевт
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Психотерапевт предупредила, что пользование интернетом сопряжено с определенным риском. Например, некоторые люди могут неконтролируемо потреблять информацию, в том числе недостоверную и даже вредную. Также есть риск столкнуться с сетевыми мошенниками.

Ранее психотерапевт Розалинда Майлз назвала простой способ научиться позитивно реагировать на неудачи — так называемая теория подгоревшего тоста.

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    Вера Владзиевская
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