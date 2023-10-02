В еще одной европейской стране конфисковали автомобиль с российскими номерами

«Известия»: в Чехии конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

Чехия стала второй европейской страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Об этом сообщили в Министерстве финансов Германии, пишут «Известия».

С соответствующим запросом к правительству обратился депутат бундестага Евгений Шмидт. «Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России», — говорится в ответе ведомства ФРГ. Там также добавили, что не располагают подробностями произошедшего.

В июле несколько россиян пожаловались на конфискацию автомобилей с российскими номерами в Германии.

В свою очередь, во избежание таких ситуаций первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рекомендовал российским туристам, планирующим поездки в Европу, осторожнее отнестись к путешествиям в страны ЕС на личных автомобилях.