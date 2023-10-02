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06:45, 2 октября 2023Россия

Российского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику

В Приморье лишили полномочий депутата за присвоение звания близкому родственнику

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Депутата думы Дальнереченского городского округа Приморского края лишили полномочий за присвоение звания близкому родственнику. Об этом сообщила Прокуратура Приморского края в Telegram.

В ведомстве отметили, что в апреле текущего года законодатель участвовал в голосовании о присуждении звания «Почетный житель Дальнереченского городского округа» своему близкому родственнику, чем нарушил нормы антикоррупционного законодательства. «Несмотря на наличие личной заинтересованности, должностное лицо не приняло мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор региона Олег Кожемяко направил в Думу заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Однако законодатели не увидели оснований для этого и ограничились предупреждением. Межрайонная прокуратура с таким решением не согласилась и вынесла протест. В результате решение думы о присвоении почетного звания родственнику депутата было отменено, а полномочия нарушившего требования законодателя — прекращены.

Ранее депутата законодательного собрания Приморского края Дмитрия Назарца, многократно пропустившего заседания его комитета без уважительных причин и находящегося за пределами России около года, лишили полномочий.

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    Марина Совина
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