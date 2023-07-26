Российского депутата лишили полномочий за пропуски заседаний

В Приморье находящийся за границей депутат Назарец лишен полномочий за пропуски заседаний

Депутата законодательного собрания Приморского края Дмитрия Назарца, многократно пропустившего заседания его комитета без уважительных причин и находящегося за пределами России около года, лишили полномочий. Об этом говорится в протоколе заседания на сайте парламента региона.

Предложение рассмотреть досрочное прекращение полномочий Назарца поступило 3 июля от комитета по продовольственной политике и природопользованию, куда входит и сам Назарец, в связи с пропуском депутатом десяти заседаний комитета без уважительных причин с 17 января по 20 июня 2023 года. Как заявил на заседании глава комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Всеволод Романов, Назарец находится за границей с июля 2022 года и депутатской работой не занимается.

Комитет по депутатской этике пригласил Назарца на свое заседание 19 июля для рассмотрения вопроса, но он туда не явился. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий комитет внес на рассмотрение заксобрания. Решение о лишении полномочий было принято 34 голосами, никто из приморских депутатов не высказался против.

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